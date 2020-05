Photon Energy: Mamy zapewnione środki do rozwoju w najbliższych latach

"Począwszy od 2013 r. terminowo spłacamy odsetki od wyemitowanych papierów dłużnych, co świadczy o przejrzystości naszego działania. Dostęp do kapitału za pośrednictwem rynków publicznych jest dla spółki ważnym elementem strategii rozwoju, dlatego angażujemy się w otwartą i proaktywną komunikację z inwestorami" - powiedział CFO Photon Energy Clemens Wohlmuth, cytowany w komunikacie.

Photon Energy ogłosił dziś, że intencją spółki jest przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Ponadto akcje Photon Energy notowane będą na frankfurckim Quotation Board, co pozwoli inwestorom ze strefy euro kupować walory spółki bez ponoszenia ryzyka walutowego. Podkreśliła, że zmianie rynków notowań i wejściu na nowy parkiet nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

"Obecność Photon Energy na rynku NewConnect otworzyła nam drogę do rynków kapitałowych, a także była impulsem do rozwoju naszego zintegrowanego modelu biznesowego oraz rozbudowy portfela elektrowni fotowoltaicznych na rynku europejskim i australijskim. Ponadto zyskaliśmy większą rozpoznawalność w Polsce. Przez ostatnie lata konsekwentnie się rozwijaliśmy, wzmacniając się biznesowo i operacyjnie. Uważamy, że rynek główny warszawskiej giełdy będzie odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora fotowoltaicznego w Polsce, która zyskuje na znaczeniu w naszej strategii rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wejście na rynki główne w Warszawie i Pradze oraz na frankfurcki parkiet Quotation Board poszerzy bazę inwestorów lokujących kapitał w akcje Photon Energy" - skomentował CEO Georg Hotar, cytowany w komunikacie.