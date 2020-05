Photon Energy miał 1,69 mln euro straty netto, 1,39 mln euro EBITDA w I kw.

"Skonsolidowane przychody wzrosły o 26,6% r/r, do 5,316 mln euro, głównie za sprawą ponadprzeciętnej produkcji energii elektrycznej, dzięki uruchomieniu nowych elektrowni na Węgrzech oraz mocy wygenerowanej w farmach fotowoltaicznych zlokalizowanych w Czechach i na Słowacji. Przyczynił się do tego także wzrost obrotów z działalności EPC w Australii oraz usług O&M w Europie. W rezultacie wartość EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) na poziomie skonsolidowanym zwiększyła się o 28,9% r/r, do 1,391 mln euro" - czytamy w komunikacie.