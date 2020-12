Photon Energy: Prospekt zw. z przejściem na rynki główne został zatwierdzony

"Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez AFM, a w bliskiej perspektywie debiut na rynkach głównych giełd warszawskiej i praskiej to kluczowy kamień milowy na drodze naszego rozwoju. Zbiega się on w czasie z wejściem spółki na polski rynek fotowoltaiczny. Przejście na rynki główne da możliwość szerszego inwestowania w nasze akcje inwestorom instytucjonalnym. Będziemy też bardziej zauważalni dla inwestorów detalicznych. W efekcie oczekujemy poprawy płynności. Aktywna i regularna komunikacja z rynkiem kapitałowym pozostaje dla nas priorytetem. Oczekujemy ponadto, że ostatnie zmiany w naszym ładzie korporacyjnym wpłyną na wzrost zaufania akcjonariuszy do firmy" - powiedział CEO Photon Energy Georg Hotar, cytowany w komunikacie.