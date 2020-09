Photon Water wprowadzi na rynek technologię usuwania PFAS ze środowiska

PFAS to zanieczyszczenia pojawiające się na całym świecie, mające wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, choć jego zakres i skutki są wciąż badane. Do chwili obecnej zidentyfikowano ponad 4 700 związków PFAS, które ze względu na swoje właściwości, takie jak odporność na wodę i ciepło, były wykorzystywane do produkcji naczyń kuchennych, odzieży oraz mebli, a także klejów czy chemikaliów gaśniczych. Substancje PFAS długo utrzymują się w środowisku, przenikając do wód gruntowych i gleby, powodując zanieczyszczenie rzek, jezior oraz źródeł wody pitnej.