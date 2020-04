PIE, PFR: 14% firm chce zredukować zatrudnienie, 32% - obniżyć płace

"Najbardziej narażeni są pracownicy sektora handlu, w którym zwolnienie od 10 do 25% załogi deklaruje 38% firm oraz sektora produkcji, w którym 35% przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia o od 25 do 50%" - czytamy dalej.

Jeżeli chodzi o sytuację płynnościową firm, w badaniu PIE i PFR 47% firm deklaruje, że posiada zapasy finansowe by przetrwać okres maksymalnie 3 miesiące, co oznacza wzrost o 25 pkt proc. z badania na koniec marca br. , natomiast 39% firm deklaruje, że posiada zapasy finansowe by przetrwać okres powyżej 3 miesięcy, co oznacza wzrost o 13 pkt proc. z badania na koniec marca br. Natomiast 11% firm nie ma żadnych rezerw finansowych.