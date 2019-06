Pierwsze ładowarki aut elektrycznych na stacjach Shell jeszcze w tym roku

"Mamy już wstępnie wytypowane lokalizacje wzdłuż głównych korytarzy transportowych, na pewno będą to autostrady A1, A2 i A4 , nie wykluczamy także dróg ekspresowych. Planujemy, że w każdej z lokalizacji pojawi się po kilka punktów ładowania" - zapowiedział Molenda .

Szef działu stacji paliw Shell Polska nie wyklucza również, że koncern zdecyduje się na budowę kolejnych ładowarek we własnym zakresie.

Projekt IONITY to spółka joint-venture czterech producentów samochodów: BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company i Volkswagen Group. Celem projektu jest budowa sieci super szybkich ładowarek wzdłuż głównych dróg w Europie, we współpracy z operatorami m.in. stacji paliw. Do tej pory uruchomiono już 100 tego typu punktów w kilku europejskich krajach. W Polsce partnerem IONITY jest jedynie Shell.