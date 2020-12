PIH: 56% mieszkańców mniejszych miejscowości robiło zakupy w niedziele w 2020 r.

Dyskutowana w debacie publicznej liberalizacja zakazu handlu przekieruje niedzielny ruch klientów do dyskontów, co niewątpliwie wpłynie negatywnie na małe placówki, których już teraz jest coraz mniej. Według danych Nielsena od stycznia do czerwca 2020 roku zamknęło się ponad 1,2 tys. małych sklepów spożywczych. Jednocześnie przybyło 128 dyskontów. W Polsce działa obecnie ok. 340 tys. sklepów małoformatowych, które zatrudniają ponad 600 tys. osób, podsumowano.