finanse 1 godzinę temu

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 1,5% r/r do 47 mld zł w I-III kw.

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Wartość składki przypisanej, zebranej przez ubezpieczycieli wyniosła 47 mld zł w I-III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 1,5% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł 2 mld zł w I-III kw. 2019 r. i był o 5% wyższy niż rok wcześniej. Zysk ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 3,9 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2%, ale 1,3 mld zł z tego wyniku to dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych.