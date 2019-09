PKN Orlen będzie kontynuował współpracę z Robertem Kubicą i pozostanie w F1

"Dzięki dotychczasowej obecności PKN Orlen w Formule 1 odnieśliśmy wymierne korzyści wizerunkowe i biznesowe. Od początku naszej współpracy deklarowaliśmy, że jesteśmy z Robertem Kubicą bez względu na okoliczności, dlatego nadal pozostanie on członkiem Orlen Teamu. Na obecnym etapie wspólnie rozważamy różne scenariusze na przyszły sezon, chcąc wybrać ten najbardziej korzystny dla obu stron. Zamierzamy pozostać w Formule 1, wzmacniając międzynarodową rozpoznawalność marki Orlen, w szczególności na rynkach, na których posiadamy naszą sieć detaliczną" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Dotychczasowe umowy pomiędzy Robertem Kubicą i PKN Orlen a ROKiT Williams Racing obowiązują do zakończenia obecnego sezonu, a ich zakres nie ulega zmianie. Koncern prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z wybranymi zespołami z zamiarem dalszego zaangażowania w Formułę 1 , podano także.

"Zaangażowanie Roberta Kubicy w kompleksowe działania komunikacyjne PKN Orlen silnie wspiera markę w kontekście biznesowym i wizerunkowym. Według badań instytutu ARC Rynek i Opinia co 6. kierowca przyznaje, że sponsoring zawodnika wpłynął na częstsze korzystanie ze stacji Orlen, a w przypadku klientów konkurencji taką deklarację złożyło aż 11%. Sieć detaliczna koncernu, w której sprzedaż wspierana była loterią z Robertem Kubicą, odnotowała w Polsce 3% wzrost sprzedaży paliw, a także wyraźny wzrost sprzedaży produktów pozapaliwowych w pierwszym półroczu, przyczyniając się do rekordowego zysku operacyjnego tego segmentu, który był wyższy o 400 mln zł, w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.