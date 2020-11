PKN Orlen: Budowa linii do produkcji nawozów w Anwilu zaawansowana w 32%

"Budowa zaawansowana jest w 32% i przebiega zgodnie z planem, nową linię do produkcji nawozów azotowych oddamy do użytku za półtora roku. To szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa, bo każda zwłoka to zmiana parametrów finansowych inwestycji" - powiedział Obajtek podczas briefingu online.