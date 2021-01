PKN Orlen: Energa OZE rozpoczęła budowę farmy PV Gryf o mocy 20 MW

"Energa OZE, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, wydała NTP (notice to proceed - ang. polecenie rozpoczęcia prac) dla farmy fotowoltaicznej PV Gryf 30 grudnia 2020 roku. Było to możliwe, ponieważ 14 grudnia ub.r. farma znalazła się też w gronie zwycięzców organizowanej przez URE aukcji zwykłej na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w kategorii farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW" - czytamy w komunikacie.

Proces wyboru generalnego wykonawcy PV Gryf zakończono w listopadzie ub.r. W umowie zabezpieczone zostało zastosowanie wysokosprawnych paneli fotowoltaicznych. Zagwarantują one optymalne wykorzystanie poeksploatacyjnych terenów kopalni Adamów, na których powstanie instalacja.

"PV Gryf będzie największą farmą fotowoltaiczną należącą do Grupy Orlen. Składa się z około 40 tysięcy nowoczesnych paneli, a jej moc zainstalowana to niemal 20 MW. Farma fotowoltaiczna PV Gryf to kolejna inwestycja realizowana na terenach byłej kopalni węgla brunatnego Adamów w gminie Przykona. Ta lokalizacja jest ważna, wykorzystuje istniejącą infrastrukturę przesyłową. Należące do Energi tereny w gminie Przykona posiadają duży potencjał inwestycyjny. Szacuje się, że na 300 ha gruntów można wybudować aktywa o łącznej mocy ok. 160 MW" - czytamy dalej.

Rozbudowa nowych mocy OZE w Przykonie ma znacząco poprawić wskaźnik udziału odnawialnych źródeł w łącznej produkcji energii elektrycznej ze wszystkich aktywów Energi. Zgodnie z obecnymi trendami rynkowymi oraz postępującymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym, PKN Orlen wspólnie z Energą dążą do powiększenia portfela wytwórczego z OZE, w szczególności wiatru i fotowoltaiki, co przysłuży się osiągnięciu przez Grupę Orlen neutralności emisyjnej do 2050 roku, przypomniano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.