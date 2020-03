PKN Orlen: Należy spodziewać się kolejnych obniżek cen paliw na stacjach

"Porównując obecne ceny benzyny w krajach UE, taniej niż w Polsce jest jedynie w Rumunii. PKN Orlen dostosowuje ofertę cenową do sytuacji rynkowej. Zależy nam na sukcesywnym zwiększaniu wolumenów sprzedaży. Reagujemy adekwatnie, ale i odpowiedzialnie, pamiętając również o akcjonariuszach. Kierunek zmian wynika z uśrednionych cen tygodniowych, miesięcznych oraz kwartalnych. Mając na uwadze, że tendencja spadkowa cen ropy zostanie utrzymana, a pozostałe czynniki będą stabilne, to systematycznie będziemy obniżać ceny paliw na naszych stacjach. Obecnie w Polsce mamy jedne z najniższych cen paliw w Europie. To efekt nie tylko niskiej ceny ropy naftowej, ale również rezultat naszych działań optymalizujących koszty produkcji" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Na światowy przemysł rafineryjny, który funkcjonuje obecnie w warunkach bardzo słabego makro, nałożył się efekt koronawirusa. Eksperci z OECD szacują obecnie, że globalna gospodarka spowolni o 0,5 pkt proc., co z przestojami chińskich rafinerii przyczyni się do zmniejszenia przyrostu globalnego popytu na ropę w bieżącym roku o 200 000 baryłek dziennie w stosunku do ubiegłego roku. Aktualna średnia cena baryłki ropy naftowej wynosi ok. 35 USD, podano również.