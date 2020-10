PKN Orlen: Presja na marżę rafineryjną może potrwać kilka kwartałów

"W przemyśle rafineryjnym muszą nastąpić dostosowania do znacznie niższego popytu, analogiczne do tych, które nastąpiły na rynku ropy. Na rynku produktów rafineryjnych nastąpiła redukcja podaży, ale moce przerobowe nie uległy redukcji. Marże rafineryjne mogą być pod presją do czasu redukcji globalnego potencjału produkcyjnego o ok. 3 mbd, co może potrwać kilka kwartałów. Trwała restrukturyzacja przemysłu rafineryjnego wydaje się być nieuchronna, a na znaczeniu powinny zyskiwać biopaliwa oraz integracja z petrochemią" - czytamy w prezentacji wynikowej.