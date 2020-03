handel detaliczny 1 godzinę temu

PKN Orlen wyprodukuje 4,5 mln litrów płynu do dezynfekcji w kwietniu

PKN Orlen planuje zwiększenie płynu do dezynfekcji rąk z ok. 2,5 mln litrów w marcu do ok. 4,5 mln litrów w kwietniu 2020 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.