PKN Orlen zapowiada dojście do neutralności emisyjnej bez wygaszania aktywów

"Dojście do neutralności emisyjnej nie będzie odbywało się na wygaszaniu aktywów. Niektóre firmy w Polsce mają możliwość ograniczenia emisyjności poprzez wygaszanie pewnych aktywów, np. elektrowni węglowych. Nasze dojście nie będzie na tym polegało. Nawet jeżeli inwestujemy w nowoczesną petrochemię, to są to instalacje zamienne, będziemy inwestować w nowe olefiny czy fenol, które mają zupełnie inne poziomy emisyjności" - powiedział Obajtek dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.