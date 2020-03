PKO BP: Inne działania NBP niż cięcie stóp przyniosłyby szybsze i lepsze efekty

"Naszym zdaniem, kluczowa w zwalczaniu skutków gospodarczych epidemii powinna być polityka fiskalna. Ze strony RPP optymalne byłoby uruchomienie niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej, ułatwiających dostęp do tańszego finansowania dla sektora MŚP. Mogłoby się to odbyć na zasadzie węgierskiego funding for growth, czy programu w rodzaju LTRO EBC przy preferencyjnym oprocentowaniu. Skuteczność instrumentów niestandardowych mogłaby się potwierdzić dużo szybciej niż obniżki stóp procentowych" - czytamy w Makro Flash.