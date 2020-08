PKO BP nie spodziewa się istotnego wzrostu rezerw w 2021 roku

"Nie wiemy, jak sytuacja pandemii będzie się rozwijała w ciągu najbliższych miesięcy. Te najbliższe kwartały będą podobne. Myślę, że również w kolejnych kwartałach pewnie dotworzymy jakąś cześć rezerw - znowu trochę na przyszłość po to, by ubezpieczyć rok 2021" - powiedział Mazur podczas konferencji prasowej.

Koszt ryzyka na koniec I poł. 2020 roku wyniósł 0,54% i był niższy o 0,03 pkt proc. od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, a po wyłączeniu odpisów z tytułu COVID-19 wyniósł 0,42%, co oznacza poprawę o 0,15 pkt proc.

"On wynika z tego, że stworzyliśmy w wyprzedzeniem - na podstawie modeli statystycznych - dodatkowe odpisy na potencjalne skutki pandemii. Ten efekt łącznie wyniósł ponad 340 mln zł. Gdybyśmy ten efekt wyłączyli, to widzimy, że koszt ryzyka kredytowego rok do roku w zasadzie się nie zmienia, a koszt ryzyka w ujęciu procentowym nawet maleje" - zaznaczył wiceprezes i CFO Rafał Kozłowski.