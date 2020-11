PKO BP nie zakłada obecnie zaostrzania polityki kredytowej

"Po okresie pierwszego lockdownu, patrząc, jak zachowuje się nasz portfel kredytowy, jak wyglądają obroty na rachunkach naszych klientów, na przełomie czerwca i lipca podjęliśmy decyzję, jeśli chodzi o relaksację polityki kredytowej i na dziś trzymamy politykę kredytową niewiele zaostrzoną w stosunku do tego, co mieliśmy przed pandemią. Bank jest relatywnie otwarty na finansowanie. To widać też po udziałach rynkowych, jeśli chodzi o kredyty dla konsumentów, kredyty hipoteczne, czy kredyty dla biznesu, bardzo dobrze sprzedajemy leasing" - powiedział Mazur podczas wideokonferencji.