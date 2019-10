PKO BP: Płace w gospodarce narodowej wzrosną o 6,8% w 2019 r. i o 8,8% w 2020 r.

"Przełożenie na dynamikę płac podwyżki płacy minimalnej wpłynie na to, że w 2020 płace będą rosły o blisko 9% r/r. Jest to impuls wspierający sytuację gospodarstw domowych i konsumpcję" - powiedziała ekonomistka banku Marta Petka-Zagajewska podczas konferencji prasowej.

"Ważnym czynnikiem dla średnioterminowych perspektyw rynku pracy jest plan podwyższenia płacy minimalnej (po ok. 15% w 2020-2021 i ok. 10% w 2022-2024). Szacujemy, że w 2020 wzrost płacy minimalnej spowoduje przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce do 8-9% r/r (rewizja w górę o ok. 2 pkt proc.), co potwierdza rosnący odsetek firm planujących podwyżki płac" - czytamy w kwartalniku ekonomicznym banku.