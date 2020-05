PKO BP: Prawdziwy wzrost kosztu ryzyka sektor zanotuje dopiero w 2021 r.

"Moje zdanie jest takie, że rok 2020 to będzie cały czas takie rozpoznawanie rynku. Jesteśmy przed dyskusją z audytorami, w jak sposób oni będą podchodzić do tej sytuacji. Myślę, że taki prawdziwy test, który banki będą zdawały i klienci to będzie rok 2021 i wtedy rzeczywiście będzie peak, jeśli chodzi o rezerwy i koszty ryzyka z tego względu, że to spowolnienie w formacie mniejszych zakupów klientów, spadku popytu odzwierciedli się w wynikach firm. Wiele firm ma w dalszym ciągu bufor płynnościowy. Mamy w tej chwili tarczę, która również przedłuży tę kwestię płynnościową. Stresy płynnościowe zaczną się w roku 2021 r. i wtedy będziemy widzieli prawdziwy wzrost kosztu ryzyka" - powiedział Mazur podczas wideokonferencji.

"W latach 2016-2017 byliśmy jeszcze w średniej bankowej, jeśli chodzi o jakość portfela i koszt ryzyka, ale doszliśmy do wniosku, że trzeba oderwać się od tej średniej i koszt ryzyka poprawić. Na koniec czwartego kwartału 2019 PKO Bank Polski miał najniższy koszt ryzyka w sektorze. Czyli można powiedzieć - byliśmy najlepiej przygotowani na taką sytuację stresową, jaką mamy w tej chwili. Nie sądziliśmy, że dojdzie do takiego stresu, aczkolwiek wydaje się, że jesteśmy na taką sytuację dobrze przygotowani" - podkreślił wiceprezes.

"Odpis na tzw. COVID-19 nie jest odpisem bieżącym. On jest zakwalifikowany od tej strony księgowej w kosztach ryzyka naszego banku w pierwszym kwartale, ale dotyczy zdarzeń przyszłych, które, jeśli chodzi o kwestie szczegółowe, to nie wiemy, czy dotyczy to klienta X, Y, czy Z. Natomiast założyliśmy, że będzie w przyszłości trudniejsza sytuacja, zbudowaliśmy do tego odpowiedni model i tę przyszłą sytuację ściągnęliśmy do pierwszego kwartału" - wyjaśnił prezes Zbigniew Jagiełło.