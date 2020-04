PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

"Bank informuje, że skorzystał z przysługującego mu prawa do zwiększenia maksymalnej łącznej wartości wykupu płatnej przez bank za obligacje oraz przyjmie do wykupu obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 euro oraz obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195 410 000 USD" - czytamy w komunikacie.

Tym samym, bank przyjmie do wykupu wszystkie obligacje 2022 przedstawione do wykupu w ramach oferty wykupu bez redukcji oraz obligacje 2021 do wyżej wskazanej wartości z zastrzeżeniem redukcji opartej o współczynnik redukcji wynoszący 76,3152%, podano także.