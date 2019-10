PKO TFI ma 1541 umów o zarządzanie PPK z firmami zatrudniającymi 1,1 mln osób

Podkreślił, że TFI umożliwia dostęp fizyczny do kont w PPK w oddziałach PKO Banku Polskiego, a także m.in. za pośrednictwem aplikacji, która powstała już na początku 2019 r. przyczyniła się do wzrostu zainteresowania ofertą PKO TFI.

Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób musiały wybrać instytucję finansową do zarządzania PPK do 25 października. Kolejne firmy, zatrudniające od 50 do 250 osób są zobligowane do podpisania umowy o zarządzanie PPK od 1 stycznia 2020 roku. Wdrożenie PPK we wszystkich firmach, które podlegają temu obowiązkowi, zakończy się na początku 2021 roku.