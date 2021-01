PKO TFI uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej we współpracy z PKO BP

"To pierwszy w pełni polski komercyjny fundusz infrastrukturalny, którego głównymi inwestycjami będą farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne. Przez inwestycje wyłącznie w aktywa zlokalizowane w Polsce, chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetyki w naszym kraju. Pierwszym uczestnikiem funduszu będzie PKO Bank Polski, który planuje zainwestować w funduszu docelowo nawet 500 mln zł" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski, cytowany w komunikacie.

Stabilność przychodów funduszu ma wynikać z wieloletnich kontraktów podpisanych w ramach aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE), organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, oraz kontraktów typu power purchase agreements (PPA), gwarantujących stałą cenę sprzedaży energii dostarczanej przez farmy i instalacje należące do funduszu. W efekcie fundusz będzie mógł regularnie dzielić się zyskami w postaci wypłaty dochodów dla uczestników.

"Planujemy w pełni samodzielne inwestycje, ale nie wykluczamy też projektów z innymi podmiotami. PKO TFI jest otwarte na współpracę w formule joint-venture z renomowanymi partnerami branżowymi, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Jako Grupa PKO Banku Polskiego, na podstawie rozmów z naszymi klientami, dostrzegamy, że obecnie główną przeszkodą w rozwoju rodzimego rynku OZE jest ograniczony dostęp do kapitału. PKO Energii Odnawialnej - fizan jako potencjalny nabywca aktywów związanych z energetyką odnawialną przyczyni się do zmniejszenia tych ograniczeń" - wskazał zarządzający nowym funduszem Sławomir Sklinda.

"Modelowa wielkość pojedynczej inwestycji to około 50 MW, aczkolwiek głównym kryterium doboru lokat będzie ich ekonomiczna atrakcyjność. Dopuszczamy projekty większe i mniejsze" - dodał Sklinda.

Z uwagi na fakt, że fundusz ten nie będzie publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a jego certyfikaty nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - oferta certyfikatów tego funduszu będzie mogła zostać skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów. Aktualnie PKO TFI oczekuje na rejestrację funduszu we właściwym rejestrze sądowym, podano także.