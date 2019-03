PKP PLK chcą podpisać umowy warte 15 mld zł w ramach KPK w 2019 r.

"W Krajowym Programie Kolejowym to, co jest ostatnio najistotniejsze, to podpisanie jego aktualizacji. Ma w tej chwili wartość prawie 70 mld zł i to powoduje, że możemy rozstrzygać przetargi" - powiedział Merchel podczas spotkania prasowego.

"W realizacji obecnie mamy ok. 32 mld zł na placach budowy. W tym roku podpiszemy umowy o wartości ok. 15 mld zł. Podpisaliśmy do tej pory [w tym roku] ok. 1 mld zł, w II kwartale to będzie kilka miliardów, a do końca roku łącznie ok. 15 mld zł. Z tym, co mamy na placach budowy i projektach zakończonych, to będzie już na poziomie ok. 85% zadań ujętych w KPK" - wyjaśnił szef PLK.