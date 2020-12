PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację stacji Ełk

"Przetarg na stację w Ełku, to pierwszy etap przebudowy linii z Ełku do Białegostoku na międzynarodowej trasie Rail Baltica. Podróżni zyskają komfortowy dostęp do pociągów, sprawniejsza będzie obsługa kolejowych przewozów towarowych. Zgodnie z zapowiedziami, PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłaszają przetargi i realizują inwestycje. Sprawnie wykorzystujemy środki unijne, m.in. z instrumentu 'Łącząc Europę' CEF" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji wszystkie trzy perony zostaną podwyższone i poszerzone, co znacznie ułatwi dostęp do pociągów. Zamontowane zostaną nowe wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie ułatwi orientację na stacji. Informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane w gablotach informacyjnych oraz podawane przez nowe nagłośnienie. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszy dostęp do pociągów. Ułatwieniem będą windy na każdym z peronów. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille'a. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku. PLK wybudują również nowe przejście podziemne, wymieniono w materiale.

"Sprawniejsze prowadzenie ruchu na stacji zapewni m.in. wymiana ok. 45 km torów i sieci trakcyjnej oraz 118 rozjazdów. O bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zadbają pracownicy w lokalnym centrum sterowania, planowanym do budowy w Ełku. Dzięki inwestycji sprawniejsze będą przewozy pomiędzy Polską a krajami nadbałtyckimi. Wzrośnie też znaczenie kolei jako ekologicznego, efektywnego środka transportu. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz samochodowym zagwarantuje budowa wiaduktu, który zastąpi przejazd przez osiem torów i znacznie usprawni komunikację w mieście. Przebudowany będzie most kolejowy nad rzeką Ełk" - czytamy dalej.

Inwestycja planowana jest na lata 2021-2023.

