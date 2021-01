PKP SA: 50 dworców było w fazie robót na koniec 2020 r.

PKP wskazują, że istotnymi wydarzeniami było również ukończenie budowy kolejnych zupełnie nowych, tzw. Innowacyjnych Dworców Systemowych. To niewielkie, nowoczesne i energooszczędne obiekty, w których wykorzystywane są takie rozwiązania jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, oświetlenie LED, odzysk i gromadzenie wody deszczowej do spłukiwania toalet i podlewania zieleni oraz system sterowania instalacjami i urządzeniami w budynku (BMS). Kolejne tego typu dworce, budowane według autorskiego projektu PKP S.A., zostały oddane w Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Nidzicy, Sędziszowie Małopolskim i Oświęcimiu, podano także.

"Kontynuowano udział programach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej, jak np. Shift2Rail, w ramach których realizowano projekty In2Stempo (innowacyjne rozwiązania dla dworców kolejowych) i MaaSive (prace nad koncepcją aplikacji dla pasażerów do śledzenia przebiegu podróży, rezerwacji i sprzedaży biletów, planowania podróży 'od drzwi do drzwi') oraz przystąpiono do kolejnych programów - ePIcenter (wykorzystanie sztucznej inteligencjiinteligencji i algorytmów w logistyce) i ExtenSive (wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT i big data przy tworzeniu narzędzi do planowania podróży)" - czytamy także.