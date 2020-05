PMR: Spadek konsumpcji może wynieść do 8% r/r w 2020 roku

Projekcja spadku konsumpcji w przedziale od -1% do -8% zbudowana jest dla trzech scenariuszy: ok. 2-miesięcznego lockdownu z szybkim etapem otwierania gospodarki, ok. 2-miesięcznego lockdownu z powolnym otwieraniem gospodarki oraz ten ostatni scenariusz rozszerzony o nawrót epidemii i przynajmniej części restrykcji na jesieni, zaznaczono.