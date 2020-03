Polenergia miała 34,5 mln zł zysku netto, 32,8 mln zł skoryg. zysku w IV kw.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za 2019 rok były niższe o 852,1 mln zł, co jest spowodowane spadkiem przychodów w segmencie obrotu o 890,5 mln zł, częściowo skompensowanym przez wzrost przychodów głównie w segmencie farm wiatrowych o 62,4 mln zł" - czytamy w raporcie.

"Wynik EBITDA segmentu dystrybucji był narastająco wyższy o 0,6 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku, co było w głównej mierze spowodowane wyższą marżą dystrybucyjną skompensowaną przez niższe pozostałe przychody operacyjne oraz niższą marżę na sprzedaży energii. W czwartym kwartale wynik utrzymał się na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy także w raporcie.