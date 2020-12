Polenergia: Projekty, które wygrały aukcje OZE w br. powstaną do II kw. 2023 r.

"Farma Wiatrowa Piekło o mocy 13 MW, która uzyskała wsparcie w ramach systemu aukcyjnego, będzie zlokalizowana na terenie gmin Międzychód i Kwilcz. Składać się będzie z maksymalnie 6 turbin, a roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 40 GWh. Odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tysięcy gospodarstw domowych. Realizacja projektu pozwoli uniknąć emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 35 tys. ton CO2, 30 ton SO2, 35 ton NOX, 10 ton CO oraz 2,5 tony pyłów zawieszonych. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na czwarty kwartał przyszłego roku, a ich ukończenie przewidywane jest w drugim kwartale 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

Rok temu spółka uruchomiła swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną Sulechów I o mocy 8 MWp. Na terenie tej samej gminy powstaną kolejne dwa projekty: Sulechów II oraz Sulechów III, składające się z 22 instalacji PV o łącznej mocy 22 MWp. Trzeci projekt przygotowywany do realizacji to farma fotowoltaiczna Buk I położona na terenie Gminy Buk. Składać się będzie z 7 instalacji PV o mocy 7 Mwp. Harmonogram realizacji projektu Sulechów II przewiduje oddanie go do użytku w IV kwartale 2021 roku. Projekty Sulechów III oraz Buk I zostaną ukończone w I kwartale 2022 roku