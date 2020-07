Polkon pozyskał 1,2 mln zł w I transzy emisji akcji i ropoczyna crowdfunding

"Już dziś o godzinie 10:00 startuje emisja akcji Polkon na platformie crowdinvestingowej CrowdConnect.pl. Jednorazowy zapis na akcje spółki może wynieść minimalnie 1 tys. zł, a maksymalnie 25 tys. zł. Łącznie z emisji akcji spółka chce pozyskać 2 mln zł, które przeznaczy m.in. na zakup dźwigu hydraulicznego HDS, sprzętu bezpośrednio produkującego oraz oprogramowania do wizualizacji i tworzenia projektów graficznych" - czytamy w komunikacie.

Jeszcze w tym roku Polkon chce dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect.

"Działamy w dynamicznie rozwijającej się branży. Popyt na budownictwo modułowe stale rośnie dzięki sprzyjającemu otoczeniu prawnemu, jak i infrastrukturalnemu. Już teraz obserwujemy znaczący wzrost popularności tego typu budownictwa, szczególnie w krajach Europy Zachodniej. Ceny przeciętnego domu modułowego w państwach zachodnich wzrosły średnio o 25% w ostatnich kilku latach. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz know-how jesteśmy w stanie znacząco skrócić proces postawienia takiego domu. Średni czas budowy domu przez Polkon trwa ok. 8-10 tygodni, co w przypadku podmiotów konkurencyjnych może trwać nawet do 4 miesięcy" - powiedział prezes Grzegorz Koń, cytowany w komunikacie.