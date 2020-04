Polmos Żyrardów przekazał 28 tys. l spirytusu do prod. środków dezynfekcyjnych

Wyprodukowany płyn do dezynfekcji trafi łącznie do 189 placówek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz 22 na terenie powiatu żyrardowskiego w województwie mazowieckim. Beneficjentami akcji są m.in. domy pomocy społecznej, szpitale, domy dziecka, noclegownie, hospicjum, policja czy straż pożarna. O pomoc w dotarciu do potrzebujących na terenie Warmii i Mazur organizatorzy poprosili Caritas Polska. Wśród partnerów akcji pomocowej znaleźli się także Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, który uiścił opłatę za przetworzenie przekazanego spirytusu, oraz Wojska Obrony Terytorialnej, które dostarczą gotowy produkt do wybranych placówek, podano.