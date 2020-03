Polska Rada Biznesu uruchomiła 17. edycję programu płatnych staży w kraju

Uczestnikami Programu Kariera są najlepsi studenci i absolwenci z całej Polski. By do nich dotrzeć, organizatorzy współpracują z blisko trzystoma uczelniami, prowadzą kampanię w mediach społecznościowych i angażują ambasadorów Programu Kariera. Firmy mogą dzięki temu znaleźć kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Wymogi przy niektórych stażach są wysokie: na przykład perfekcyjny język angielski, doświadczenie w dziale M&A czy konieczność relokacji do mniejszych miejscowości, podano w materiale.