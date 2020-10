Polski komisarz gen. Expo w Dubaju: Nasz pawilon może odwiedzić 1,8 mln gości

"Jeśli Expo 2020 odbędzie się w takiej skali, w jakiej jest obecnie planowane, to liczba gości, których spodziewamy się w Pawilonie Polski może wynieść nawet 1,8 mln, czyli 10% całkowitej liczby gości na Expo" - powiedział Malinowski w rozmowie z ISBnews, zastrzegając, że są to ostrożne szacunki.

Ze względu na pandemię COVID-19, Expo w Dubaju zostało przełożona o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 31 marca 2022 r.

Malinowski podkreślił, że gospodarze Wystawy podjęli starania o jak najlepsze środki bezpieczeństwa.

"Gospodarze wprowadzają szereg bardzo nowoczesnych rozwiązań. W ZEA wykonano już więcej testów, niż wynosi liczba ludności, doprowadzają do tego, że są w stanie to wszystko opanować. Nowe wytyczne, które dotyczą całości ekspozycji, budowy pawilonów czy też systemów kolejkowania doprowadzają do znaczącego ograniczenia ryzyka" - wyliczył komisarz.

Przygotowujący Pawilon Polski podjęli starania w kwestii dodatkowych środków bezpieczeństwa już na etapie projektowania udziału Polski w tym wydarzeniu.

"Nie czekając na decyzję biura Expo i organizatorów co do tego, jakie będą ich wytyczne, powiedzieliśmy sobie: zrezygnujemy choćby z gogli VR. Pracowaliśmy nad tym, jak przemodelować nasz pawilon, żeby był absolutnie bezpieczny. Już wiemy, że będziemy mieć ekspozycję interaktywną, immersyjną, angażującą, natomiast bez konieczności dotykania - co wydaje się absolutną koniecznością w bieżących czasach" - wskazał Malinowski.

"Prowadzimy obecnie rozmowy z wieloma dostawcami na temat środków, które zapewnią 100-proc. bezpieczeństwo. Chcielibyśmy wybrać takie elementy, które będą polskie, z polską technologią - bo kluczowym elementem naszego pawilonu będzie to, że będziemy bazowali w głównych elementach na polskich technologiach, które moglibyśmy promować. A takie technologie w Polsce mamy. Jeśli chodzi o sam pawilon, to widać już dziś z samej bryły, że będzie przyciągał wzrok i zachęcał do wejścia. W połączeniu z samą lokalizacją pawilonu - przy głównych traktach i bardzo blisko kluczowych miejsc na terenie Wystawy, w otoczeniu bardzo atrakcyjnych pawilonów - automatycznie stajemy się ciekawym punktem" - podkreślił.

Na miejscu w Dubaju wybudowano już linię metra, która umożliwia dojazd do nowej dzielnicy, w której odbędzie się Expo. Jak wskazał komisarz, już tu widać realizację potencjału polskiej gospodarki - metro jest obsługiwane przez pociągi zbudowane w Polsce, przez chorzowską fabrykę Alstomu.

Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji - zrównoważony rozwój i mobilność - Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: "Poland. Creativity inspired by nature". Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie.

"Na Expo będzie 200 państw i instytucji międzynarodowych - okazja, żeby spotkać się z tyloma potencjalnymi partnerami nie nadarza się zbyt często. A dotychczas Expo było dość mocno postrzegane jako wystawa kulturowa, technologiczna, kreująca przyszłość, pozostawiająca elementy promocji i współpracy gospodarczej jako coś drugoplanowego. My z kolei zrobiliśmy pewną rewoltę - naszą główną osią narracyjną będzie przedsiębiorczość, próba pokazania polskich przedsiębiorców i znalezienia dla nich miejsca w światowych łańcuchach dostaw czy też nowych partnerów" - powiedział Malinowski.

Podkreślił, że program gospodarczy towarzyszący udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju jest wciąż otwarty, a firmy są zaproszone do współpracy w ramach różnych inicjatyw, które są prezentowane na specjalnej polskiej poświęconej Wystawie. Łącznie planuje się nawiązać współpracę nawet z kilkuset przedsiębiorstwami.

"Polscy przedsiębiorcy konkurują już nie tylko ceną, ale jakością i powiązaną z nią kreatywnością, tym, że dają rozwiązania inne niż globalni gracze - prosto z półki, ale dostosowane do odbiorcy. A to w kulturze arabskiej jest czymś niezwykle istotnym. Bardzo mało oferentów jest w stanie powiedzieć: dostosuję swoje rozwiązanie do tego, czego ty będziesz potrzebował. To stanowi o pewnej przewadze konkurencyjnej, którą mamy na tamtym rynku. Stąd duże zainteresowanie przedsiębiorców - pomimo odległości, te produkty i usługi, podejście do odbiorcy końcowego znajdują uznanie" - wskazał.

Branże, które szczególnie mogą zyskać na promocji podczas Wystawy obejmują producentów mebli, wyposażenia budynków (użyteczności publicznej, hoteli czy mieszkalnych), budownictwo modułowe, producentów żywności, czy też nowe technologie (np. GovTech, czy zielone technologie).

"Organizatorzy Expo i przedsiębiorcy z ZEA oczekują, że będziemy zachęcać naszych przedsiębiorców, żeby nie tyle eksportowali żywność, co dokonywali tam inwestycji i transferu technologii, szczególnie w zakresie przechowywania żywności. Głównym problemem w zakresie bezpieczeństwa strategicznego w ZEA jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, czyli rozlokowanie w różnych punktach świata swoich punktów przechowywania i produkcji żywności, dywersyfikacja źródeł, jak i pozyskiwanie nowych technologii, które można zaadaptować do lokalnych warunków" - zaznaczył komisarz.

Kolejną grupą, która powinna być brana pod uwagę jako jeden z kluczowych sektorów, to technologia - przede wszystkim usługi IT, fintechy, rozwiązania dotyczące pracy zdalnej, braku bezpośredniego kontaktu, dodał.

"Z drugiej strony, mówimy o technologiach zielonych - np. o systemach zarządzania poborem mediów i reglamentacji, o kwestii bezpieczeństwa wodnego i czystości wody, dalej - o technologiach smart cities, inteligentne kosze na śmieci, utylizacja odpadów (mamy np. technologię pozwalającą zutylizować je do 99% bezemisyjności). Warto też wspomnieć - last but not least - naszą branżę gamedev. To samonapędzająca się machina. Te wielkie produkcje, które mają niebawem się pojawić, typu 'Cyberpunk 2077' czy 'Dying Light 2', ciągną całą resztę branży za sobą. Rzadko się o tym mówi, ale jesteśmy trzecim największym eksporterem gier na świecie" - podkreślił także Malinowski.

Komisarz poinformował, że Polska obecność na Expo już została doceniona przez organizatorów.

"Dostaliśmy propozycję, żeby pozostać na dłużej. Bardzo chcielibyśmy mieć możliwość skorzystania z niej. Natomiast pamiętajmy, że wiąże się to po pierwsze, z przygotowaniem tego, co chcielibyśmy tam robić, jaka miałaby być opowieść o Polsce, jakie przedsiębiorstwa tam pokazać, a przede wszystkim - z czego i w jaki sposób mielibyśmy to wszystko finansować i kto miałby tym zarządzać dalej" - podsumował Malinowski.

Za przygotowanie obecności Polski na Expo 2020 w Dubaju odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). W czerwcu br. zawarła umowę z konsorcjum firm Science Now, Stellar Fireworks i Tellart na "Content management: uszczegółowienie koncepcji materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020 i ich produkcję". Autorami koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski jest pracownia WXCA, a budowę realizuje konsorcjum firm Międzynarodowe Targi Poznańskie i FM Aldentro.

Dzień Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju został zaplanowany na 7 grudnia 2021 roku. Jego obchodom towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie, które - jak podkreślają organizatorzy - wielu polskim przedsiębiorcom otworzy drzwi do realnej współpracy z partnerami z całej Zatoki Perskiej. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. podpisanie umów dwustronnych, panele biznesowe, sesje biznesowe b2b.

Wystawy Expo należą do największych imprez promocyjnych o zasięgu globalnym. Tematyka wystaw Expo związana jest ze wspólnym poszukiwaniem rozwiązań problemów globalnych. Dotychczas Polska uczestniczyła w Expo w Mediolanie (2015) oraz w Expo w Astanie (2017). W Expo 2020 weźmie ponad 200 państw i organizacji. Organizatorzy szacują, że Wystawę w Dubaju odwiedzi 18 milionów gości, którzy złożą 25 milionów wizyt. Udział Polski w Expo 2020 w Dubaju będzie unikalnym kontekstem promocyjnym dla polskich przedsiębiorców, zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Renata Oljasz

