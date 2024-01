Polski złoty zyska na wartości? Rynkowe prognozy eksperckie na rok 2024

Czego możemy się spodziewać na rynkach w 2024 roku?

- W tej chwili najważniejsze karty są w rękach bankierów centralnych. Wszystko wskazuje, że po okresie otoczenia wysokich stóp procentowych (rekordowych w strefie euro) nadejdzie cykl obniżek kosztu pieniądza. Rozgrywka toczy się o pierwszeństwo i tempo cięć zainicjowanych przez Fed i EBC. Potyczka między najważniejszymi bankami centralnymi będzie osią rozważań inwestorów, ale warto zadać sobie pytanie o konsekwencje dla rynków kapitałowych. Już w tej chwili są one mocno rozgrzane (np. historyczne rekordy niemieckiego DAXa), dlatego nie można wykluczać głębszej korekty i to mimo korzystnego otoczenia obniżek kosztu kredytu - komentuje Adam Fuchs, Senior FX dealer InternetowyKantor.pl .

Jak wyglądają prognozy dla inflacji w 2024 roku?

Nie można nie wspomnieć, że w tym roku do gospodarstw domowych trafi więcej wsparcia ze strony państwa. Mowa tu m.in. o 800+ czy tzw. babciowe, co może zostać przeznaczone na cele konsumpcyjne.

- Jeżeli dodamy do tego wciąż sztywny rynek pracy i wynagrodzenia rosnące obecnie w tempie dwa razy wyższym od CPI, to dostajemy kolejne ryzyka dla procesu dezinflacyjnego. Oczywiście w takim otoczeniu przedsiębiorstwa także będą chciały korzystać z okazji i zwiększać swoje marże. Nie oznacza to, że przed nami tylko czarne perspektywy. Spokój na rynku surowcowym, mocniejszy złoty i środki z UE (przeznaczane na inwestycje) mogą zgasić większość zagrożeń - dodaje Fuchs.

Co ze stopami procentowymi w Polsce w nadchodzących miesiącach?

Jak silny będzie polski złoty?

Polska waluta ma za sobą dobrą końcówkę roku. Według analityków jest sporo argumentów za umocnieniem polskiej waluty, także w stosunku do euro. PLN prezentuje się mocno, z perspektywą wzrostu gospodarczego do nawet 4 procent, co może zachęcić inwestorów do polskich aktywów.