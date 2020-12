Polskie Domy Drewniane kupiły grunt w Pułtusku pod inwestycję na ok. 72 lokale

"Nasz plan na 2020 rok zakładał nabycie czterech nieruchomości. Podpisanie umowy zakupu gruntu we wschodniej części Pułtuska jest zwieńczeniem tego procesu. Możemy z dumą powiedzieć, że wywiązaliśmy się z naszych założeń. Teraz przed nami ekscytujący etap planowania i budowy naszych osiedli oraz w konsekwencji oddawanie pierwszych budynków do użytkowania już w ostatnim kwartale 2021 roku. Mamy nadzieję, że nabywcy docenią zalety budownictwa z prefabrykowanych konstrukcji drewnianych. To nie tylko mniejsza emisja CO2 do atmosfery, ale też większa przyjazność takich budynków dla mieszkańców i mniejsze rachunki m.in. za prąd i ogrzewanie w trakcie użytkowania" - powiedział prezes PDD Tomasz Szlązak, cytowany w komunikacie.