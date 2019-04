Polwax miał 17,56 mln zł zysku netto, 22,3 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"W stosunku do roku 2017, rok 2018 charakteryzował się wyższą rentownością EBITDA (wzrost z 9,5% w 2017 roku do 9,8% w 2018 roku), rentowność EBIT zanotowała wzrost z poziomu 7,8% w 2017 r. do wartości 8% w raportowanym okresie. Wskaźnik rentowności sprzedaży zmalał z 8,1% w 2017 roku do 7,9% w 2018 r. W 2018 roku wskaźniki rentowności brutto i netto osiągnęły poziom wyższy niż w 201 7r. (odpowiednio 7,8% i 6,3% - 2018 rok, 7,5% i 6,1% - 2017 rok)" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.