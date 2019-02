POPiHN: Marże na paliwa znacząco wzrosły w styczniu

Średnia cena detaliczna ON w styczniu 2019 wyniosła 5,03 zł/l i była o 2,4% wyższa niż przeciętnie w 2018 r. (4,91 zł/l). Natomiast marża na to paliwo wyniosła 25 groszy na litrze, w porównaniu do zaledwie 8 groszy w 2018 roku (wzrost o 212%).