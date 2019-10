Poranek przynosi stabilizację złotego, inwestorzy czekają na nowe impulsy

Październik na rynku złotego upływa pod znakiem zdecydowanego umocnienia złotego do większości głównych walut. W tym czasie euro w relacji do polskiej waluty potaniało o ponad 10 gr, a dolar aż o 18 gr. Źródeł takiego zachowania było co najmniej kilka. Była to ogólna poprawa klimatu inwestycyjnego na świecie i związany z tym wzrostu apetytu na ryzyko. Był to również rynkowy zwrot na EUR/USD, gdy kurs po chwilowym spadku poniżej 1,09, gwałtownie zawrócił i obecnie testuje poziomy powyżej 1,1150. Przestrzelone też okazały się ujawnione w drugiej połowie września obawy przed negatywnym wpływem wyroku TSUE ws. frankowiczów. Pomagały wciąż dobre dane makroekonomiczne płynące z polskiej gospodarki. I wreszcie, inwestorzy przestali się bać wojen handlowych, a w przypadku brexitu, całkowicie odrzucili prawdopodobieństwo bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ten ostatni czynnik miał zresztą ogromny wpływ na notowania GBP/PLN. Para ta po spadku na początku miesiąca, później zaczęła rosnąć wraz z

umacniającym się na świecie funtem.