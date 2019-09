PORR ma umowę na prace na Magistrali Węglowej za 1,24 mld zł netto

"Modernizacja Węglówki, to ważna inwestycja w ramach Krajowego Programu Kolejowego, która istotnie zwiększy możliwości sieci kolejowej pod względem przewozów towarowych. Na tej trasie poprawi się także komfort dostępu i obsługi pasażerskiej. Konsekwentnie realizujemy projekty, które zwiększają potencjał polskiej kolei - zarówno w obszarze przewozów pasażerskich jak i towarowych" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie.

"Podpisane dziś przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na Węglówkę o wartości ponad 1,8 mld zł oznaczają, że w ramach Krajowego Programu Kolejowego w realizacji mamy umowy za 42,5 mld zł. Wartość inwestycji zakończonych, realizowanych i tych, które rozpoczną się do końca I półrocza 2020 r., to ponad 60 mld zł. - czyli ok. 90% KPK. Zrealizujemy ten ambitny program, wart ponad 70 mld zł" - dodał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.