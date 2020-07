Port Gdynia porozumiał się z CPK ws. planowania i budowy tzw. Drogi Czerwonej

Podpisał on list w sprawie kontynuacji przygotowywania projektu budowy gdyńskiego Portu Zewnętrznego w formule PPP. Firmy, uczestniczące w tym przedsięwzięciu miałyby partycypować w kosztach inwestycji, w zamian za prawo do prowadzenia działalności związanej z przeładunkiem towarów.

Jednym z najistotniejszych planowanych przedsięwzięć jest budowa falochronów dla Portu Gdynia, która ma umożliwić wejście do portu statków o większym tonażu i ma być skoordynowana z powstaniem dodatkowego toru podejściowego do portu wojennego. Falochrony mają stać się także osłoną dla obecnie funkcjonującego wejścia do portu - ułatwią ruch statków handlowych przy Porcie Zewnętrznym, promów oraz statków wycieczkowych wchodzących do Portu Gdynia.