Portfel Polimeksu Mostostal to 2,19 mld zł bez oferty na bloki w El. Dolna Odra

"Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 2,19 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych oraz kontraktów, w przypadku których nastąpił wybór lub wstępny wybór oferty grupy. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2019 rok 0,42 mld zł, 2020 rok 0,9 mld zł, 2021 rok 0,62 mld zł, lata następne 0,25 mld zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Portfel Grupy zawiera zaakceptowaną przez PERN ofertę spółki Naftoremont-Naftobudowa oraz Agat na budowę zbiorników w Małaszewiczach oraz Emilianowie na kwotę ok. 55,8 mln zł w zakresie Naftoremont (wartość całej oferty to 107 mln zł), podano także.

"Portfel grupy nie zawiera oferty złożonej przez konsorcjum Polimex Mostostal S.A. oraz spółki z grupy kapitałowej GE w przetargu prowadzonym przez PGE GiEK na budowę dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra na łączną kwotę ok. 4,5 mld zł brutto w zakresie budowy oraz na kwotę ok. 1,3 mld zł brutto w zakresie umowy serwisowej, w którym to przetargu wskazane powyżej konsorcjum złożyło jedyną ofertę" - czytamy dalej.