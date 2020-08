Portfel zamówień Mirbudu (z Kobylarnią) ma wartość ok. 5,5 mld zł do 2024 r.

"Nie wiemy, jak sytuacja pandemiczna będzie się zmieniać w najbliższym czasie. Nie wydaje się jednak prawdopodobnym, aby strona rządowa zdecydowała się na wprowadzenie daleko posuniętych restrykcji w funkcjonowaniu rynku budowlanego. Utrzymanie ciągłości realizacji rządowych inwestycji infrastrukturalnych może okazać się szansą na utrzymanie tempa rozwoju dla tych firm budowlanych, które, posiadając komfortowy portfel zamówień u progu panującej pandemii, będą mogły bez większych zakłóceń realizować kontrakty w oparciu o własne zaplecze materiałowo - sprzętowe. Podążanie zgodnie z powyższym trendem znajduje odzwierciedlenie w aktualnym portfelu zamówień spółek: Mirbud S.A. oraz Kobylarnia S.A., który na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi blisko 5,5 mld złotych do realizacji do roku 2024. Olbrzymia większość z powyższych kontraktów, to umowy zawierane w drugiej połowie 2019 roku oraz w I kwartale 2020 roku, a więc w okresie przed pandemią. 81,5% wartości posiadanych umów to kontrakty drogowe" -

napisał Mirgos w komentarzu do wyników I półrocza.