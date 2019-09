Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

- 1 795,3 mln zł netto - wartość umów i aneksów zawartych po 30 czerwca 2019 roku (do daty sprawozdania);

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania, długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 5%, natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wyniosła ok. 5,67%, podano także.

"W dalszym ciągu grupa prowadziła działalność w trudnych okolicznościach rynkowych, związanych z bardzo dużą presją na marże na skutek rosnących cen materiałów i kosztów ich transportu oraz, w mniejszym stopniu, dalszego wzrostu wynagrodzeń pracowników budowlanych i kadry inżynierskiej. Ponadto grupa odczuwa fakt negatywnego postrzegania branży budowlanej przez sektor bankowy i ubezpieczeniowy, przez co w dalszej części bieżącego roku istotne będzie dla niej zapewnienie bezpiecznej nadwyżki finansowej, gwarantującej utrzymanie pozycji płynnościowej na optymalnym poziomie. Mimo tych mocno niekorzystnych warunków rynkowych grupa zbudowała rekordowy portfel zamówień, którego aktualna wartość wynosi ponad 4,17 mld zł netto, i jest przygotowana do pozyskiwania i realizacji kolejnych zamówień. Grupa zachowała przy tym satysfakcjonującą rentowność portfela zamówień i relatywnie niski poziom zadłużenia netto w relacji do EBITDA" - podkreślił Torpol.