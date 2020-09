Portfel zamówień Torpolu ma wartość 2,41 mld zł netto

"Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, grupa zachowała satysfakcjonującą rentowność portfela zamówień, brak zadłużenia netto i relatywnie niski poziom zadłużenia netto w relacji do EBITDA. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania długoterminowa, średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się w przedziale ok. 5-5,5%, natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wyniosła ok. 5,24%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.