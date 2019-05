Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 3 mld zł na koniec marca

"Na koniec I kwartału 2019 roku grupa posiadała portfel zamówień o wartości ponad 3 mld zł netto bez udziału konsorcjantów. Długoterminowa, średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 5%. Dodatkowo spółka wygrała dwie aukcje elektroniczne o wartości ponad 1,4 mld zł netto i aktualnie oczekuje dalszych działań zamawiającego w ramach procedury przetargowej. Po uwzględnieniu wyników tych aukcji, portfel zamówień może osiągnąć niemal 4,5 mld zł netto" - czytamy w komunikacie.

"Pracujemy również nad pozyskiwaniem kolejnych zamówień, wykorzystując swój potencjał i doświadczenie w realizacji dużych projektów wielobranżowych. Ponadto realizujemy zamówienia nie tylko te związane z krajową infrastrukturą kolejową. Dywersyfikujemy portfel zarówno pod względem odbiorców jak i branż budowlanych. Przykładem jest realizowany kontrakt na budowę bocznicy kolejowej w Jaworznie czy nowo pozyskany kontrakt na rewitalizację dworca kolejowego w Pomiechówku. Warta uwagi jest także działalność spółki Torpol Oil&Gas sp. z o.o. (TOG), która na koniec I kwartału posiadała najwyższy w swojej historii backlog na poziomie 53 mln zł, co oznacza potrojenie portfela zamówień rdr. Chcę także przypomnieć, że w naszej krótkiej wspólnej historii, TOG wypracował niewielki, dodatni wynik netto za cały 2018 rok i potwierdził go w wynikach I kwartału br., co jest krokiem milowym dla tej spółki w kierunku umocnienia swojej pozycji na rynku" - dodał prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w materiale.