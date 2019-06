Posiedzenie RPP bez wpływu na kurs PLN, inwestorzy czekają na doniesienia z EBC

Rynek walutowy żyje w tym tygodniu kilkoma tematami, jednak na pierwszy plan wysuwają się kwestie przyszłych decyzji banków centralnych. Przyszłych, ponieważ nie należy oczekiwać jakichkolwiek zmian w polityce monetarnej w Strefie euro po odbywającym się dziś posiedzeniu EBC. Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami stopa procentowa zapewne pozostanie na poziomie niezmienionym od drugiej połowy 2014 r. Inwestorzy czekają natomiast na konferencję prasową kończącego w tym roku swoją kadencję szefa EBC Mario Draghiego. Przedstawi on wówczas bieżące projekcje makroekonomiczne i nakreśli najbliższą przyszłość europejskiej polityki monetarnej. Relatywnie słaba koniunktura w UE może motywować do prowadzenia luźnej polityki nieco dłużej, niż wcześniej zakładano. Pomimo, iż oficjalne stanowisko w dalszym ciągu mówi o ,,braku podwyżek do końca roku", rynek już dziś wycenia scenariusz braku takich ruchów przez kolejne dwa lata i dziś oczekuje przynajmniej częściowego potwierdzenia tych oczekiwań. Ponadto inwestorzy liczą, iż

dziś przybliżone zostaną warunki ogłoszonego w poprzednich miesiącach programu niskooprocentowanych pożyczek dla banków, czyli TLTRO.