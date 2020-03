Poświata z Bain & Co: Wartość transakcji PE w Polsce wzrosła o ok. 40% w 2019 r.

"Liczba transakcji i ich wartość na światowym rynku private equity w 2019 r. utrzymały się mniej więcej na poziomie z poprzedniego roku, ale jest to poziom nadal bardzo wysoki. Natomiast polski rynek jest płytki, stąd występują na nim wahania, co niekoniecznie musi oznaczać zmianę trendów. W ub.r. liczba transakcji spadła mniej więcej o 1/4 w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast wartość wszystkich transakcji wzrosła" - powiedział Poświata w rozmowie z ISBnews w kuluarach LSE SU Polish Economic Forum w Londynie, organizowanym przez Polish Business Society - stowarzyszenie polskich studentów na London School of Economics. Bain & Company był partnerem strategicznym Forum a Agencja ISBnews patronem medialnym.

Dyrektor zarządzający zwrócił uwagę, że na polskim rynku PE pojedyncze transakcje mogą w znaczący sposób zmienić statystyki i tak właśnie stało się w 2019 r., kiedy miały miejsce dwie duże transakcje: jedna dotyczyła nabycia Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk), największego terminalu kontenerowego w Polsce, a druga - wezwania na akcje, a następnie delistingu Pfleiderer Group.

Nadal największą aktywność funduszy PE rejestrowano w sektorach ochrony zdrowia czy handlu detalicznego, natomiast wzrosła rola spółek technologicznych - podobna tendencja jest z resztą obserwowana na świecie.

"Spółki technologiczne kiedyś były domeną funduszy venture capital, dzisiaj natomiast cieszą się dużym zainteresowaniem funduszy private equity. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, te firmy są już teraz wystarczająco duże, żeby fundusze PE mogły w nie inwestować, a po drugie, stopy zwrotu w tej branży są wyższe niż w innych sektorach. Średnia stopa zwrotu na świecie z inwestycji we wszystkie sektory to 2,2 razy zainwestowane środki, a na spółkach technologicznych to już 2,8-2,9" - wyjaśnił Poświata.

Dodał, że kwestia gotowości do działania w świecie cyfrowym jest dziś już jednym z kluczowych aspektów, badanych przez fundusze PE i ich doradców podczas due diligence potencjalnych celów akwizycji, nawet takich, których podstawowa działalność nie jest związana z nowymi technologiami.

Na polskim rynku PE nadal większa jest aktywność kupujących. Jak wynika z danych Bain & Company, w 2019 r. zarejestrowano 29 transakcji kupna z udziałem takich funduszy, natomiast w przypadku 16 transakcji fundusze PE sprzedawały posiadane aktywa, w większości do inwestorów strategicznych.

"Jeżeli chodzi o inwestycje, mamy dwa trendy, które w Polsce będą decydowały o tym, że spółki będą szukały inwestorów. Pierwszy to sukcesja - wiele firm powstało 20-30 lat i teraz powinna trafić w nowe ręce. Drugi trend to spółki, które urosły, mają 'młodych' właścicieli i żeby dalej się rozwijać, potrzebują PE. Tu nie ma mowy o sukcesji, jest ambitny właściciel, który ma plany, ale brakuje mu kontaktów za granicą, doświadczenia lub kapitału, żeby przejść do kolejnego etapu rozwoju - takich due diligence w Polsce było około połowa" - wskazał dyrektor zarządzający.

Bain & Company spodziewa się, że narastające obawy inwestorów dotyczące dalszego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego mogą przyspieszyć decyzje niektórych funduszy o zakończeniu inwestycji. Ponadto, obecna sytuacja kryzysowa na świecie związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prawdopodobnie ograniczy również liczbę nowych przejęć.

"Fundusze zaangażowane w sektory, które w największym stopniu dotknęła epidemia, czyli transport, turystyka, łańcuchy dostaw, chcą poczekać, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt koronawirusa. Ale z drugiej strony też nie spodziewam się, żeby w sektorach, które bardziej wzrosły z powodu wirusa, typu gaming, dostawy jedzenia do domu, nagle pojawiło się wiele nowych akwizycji. Pamiętajmy, że fundusze mają perspektywę długoterminową i zapewne będą czekać na skorygowanie wycen. Robiąc due diligence, bierzemy obecnie pod uwagę kwestię koronawirusa, ale zawsze też bierzemy pod uwagę inne potencjalne wydarzenia mogące silnie wpłynąć na biznes, w tym na przykład spowolnienie gospodarcze - zawsze patrzymy, czy dana firma jest na nie odporna" - podsumował Poświata.

Bain & Company jest jedną z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Powstała w 1973 roku i posiada 57 biur w 36 krajach. Specjalizuje się w usługach doradczych dla zarządów firm działających w sektorze finansowym, przemysłowym, ochronie zdrowia oraz handlu. Jest też wiodącym doradcą funduszy private equity.

Tomasz Oljasz

