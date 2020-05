Potencjalni inwestorzy prowadzą due diligence spółki Tauron Ciepło

W listopadzie ub.r. Tauron Polska Energia poinformował, że podjął decyzję o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki zależnej Tauron Ciepło, które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących.

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład Tauron Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi ok. 1 100 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi ponad 2 100 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie Tauron Ciepło wynosi około 1 000 km. Poprzez prawie 4 000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 700 tys. mieszkańców. Tauron Ciepło obsługuje łącznie około 3500 klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.).