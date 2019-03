budownictwo 1 godzinę temu

Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży akcji Ever Home za min. 4,3 mln zł

Pozbud T&R podpisał list intencyjny z podmiotem zainteresowanym nabyciem całego pakietu posiadanych przez Pozbud akcji spółki Ever Home, podała spółka. Zgodnie z treścią listu intencyjnego, potencjalny nabywca przeprowadzi m.in. badanie due diligence Ever Home, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4 300 000 zł.