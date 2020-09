Pracuj.pl: Liczba ofertów staży i praktyk na portalu spadła o 37% r/r w I-VIII

"Na lekki optymizm pozwalają dane z maja, czerwca i lipca, czyli z czasu po zniesieniu najmocniejszych restrykcji związanych z COVID-19. W tym okresie liczba ofert kierowanych do studentów i absolwentów na portalu sukcesywnie rosła. Pracodawcy odwieszali programy stażowe lub przenosili je do trybu zdalnego, szukano też znów osób na stanowiska juniorskie. Wciąż jednak liczba ofert na polskim rynku była mniejsza niż przed rokiem. W obliczu tych trendów pomoc w spotkaniu się młodych talentów z pracodawcami jest bardzo ważną kwestią. Tym bardziej, że według naszych ubiegłorocznych badań tylko 32% studentów i absolwentów uważa, że same studia stanowią wystarczające przygotowanie do życia zawodowego" - powiedziała HR business partner w Grupie Pracuj Agata Dzierlińska, cytowana w komunikacie.